В РФ определились, когда отгородят оккупированный Крым от Украины забором

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Пятница, 17 ноября 2017, 12:21

В России планируют завершить возведение 50-километрового заграждения на границе оккупированного Крыма с Украиной в первом полугодии 2018 года.

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что "согласно проектной документации, окончание строительства заграждения запланировано на первую половину 2018 года".

"Работы по инженерному оснащению российско-украинского участка границы, в том числе по возведению 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма, ведутся в плановом порядке. Сбоев и накладок в графиках работ нет", - сообщили информагентству в пресс-службе.

Также в управлении ФСБ добавили, что в будущем "государственная граница будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой".

Ранее сообщалось, что Россия намерена построить забор на границе между полуостровом и материковой Украиной. Его стоимость оценена в более чем 200 миллионов рублей.  

Темы: Крым Украина Росcия аннексия
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