В Киеве неизвестные похитили грузинского журналиста и еще 3 человека

Экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявляет, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Им надели мешки на голову и в наручниках увезли в неизвестном направлении", - написал Саакашвили.

Он добавил, что Шашвиашвили всю жизнь был журналистом и ничем другим, кроме как сбором и распространением публичной информации не занимался.

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в государственной миграционной службе. Там пообещали ответить в ближайшее время.

Нардеп Юрий Деревянко заявил, что также 17 ноября неизвестные схватили и увезли в неизвестном направлении грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе.

"Только что в центре Киева неизвестные задержали и увезли в неизвестном направлении грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе. Также сегодня утром неизвестные похитили из квартиры двух грузинских журналистов и охранника", - написал он в Facebook.

Также Деревянко опубликовал видео момента задержания Надирадзе.

Как видно из записи камеры видеонаблюдения, до двух человек сидящих в заведении общественного питания пришли пять человек в штатском. Они с применением силы схватили одного из посетителей, завели ему руки за спину, накрыли лицо, вывели из помещения, посадили в синий бус и увезли.

скриншот из видео

Как рассказал Деревянко в комментарии "Украинской правде", в общем, похитили 4 граждан Грузии.

"Похитили 4 граждан Грузии. Неизвестные ворвались в квартиру на улице Костельной и похитили грузинского журналиста, который имеет аккредитацию и освещал события в Украине. Также около 10:55 в кафе на улице Институтской схватили добровольца", - сказал Деревянко.

скриншот из видео

"Всем надевали на голову мешки, руки скручивали. Мужчину, который сидел в кафе с Надирадзе, не забрали – он остался в кафе. Кто похитил этих людей, неизвестно", - сказал Деревянко.

Он добавил, что был возле кафе и видел похитителей и их авто. На место происшествия вызвали полицию.

Как известно, 15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому вид на жительство Шашвиашвили в Украине отменили.

21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.