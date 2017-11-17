СМИ: Жители ОРДО говорят, что у них отбирают не только урожаи

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Пятница, 17 ноября 2017, 13:42

Жители оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что боевики отбирают у них не только урожай, но технику, имущество и хозяйство.

Об этом сообщает издание "ОстроВ".

По данным издания, "фискальные органы ДНР" еще до принятия "указа" главаря боевиков Александра Захарченко о конфискации урожаев, проводили облавы у местных жителей и забирали незарегистрированную в фейковой организации технику и выращенные на "незарегистрированной" земле овощи, фрукты и прочее.

"Село окружили "Уралами". Полиция, налоговая "ДНР" ходили по домам с автоматами, обутые вламывались во дворы и дома, переворачивали там все. Описывали имущество и хозяйство. Если есть тракторы или комбайны, машины без номеров "ДНР" — конфискация. Если не зарегистрирован в "налоговой" как пайщик или арендатор, но обрабатывал землю — конфискация урожая и техники", - цитирует жителей одного из донецких сел информресурс.

Также в публикации отмечается, что, по словам земледельцев, "фискалы "ДНР" требуют, чтобы все владельцы земельных паев зарегистрировались в "управлении государственных земельных ресурсов" и получили новые государственные акты от непризнанной организации.

Также сообщается, что Захарченко попытался объяснить местным жителям суть своего "указа" об изъятии урожая и попросил не называть эти меры "конфискацией у населения".

Ранее  сообщалось, что главарь боевиков оккупированных территорий Донецкой области Александр Захарченко приказал передавать в госсобственность весь выращенный урожай сельхозрастений, овощей, фруктов, винограда и прочего.

Украинская правда
Темы: "ДНР" Донецкая область Захарченко
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