ГПУ открыла еще одно дело против НАБУ: Мосийчук попросил
Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек.
Об этом сообщает в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
"По моему депутатскому обращению Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого "рюкзачного дела" вместе с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова", - пишет депутат.
Как отмечается в ответе ГПУ на запрос, дело возбуждено 9 ноября по ч.4 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах).
Как стало известно 16 ноября, Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашение данных следствия.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро закупило спортивные костюмы и рубашки под бронежилеты у Владимира Литвина, который является подозреваемым по делу о закупке рюкзаков у сына главы МВД Арсена Авакова.
Впоследствии Сытник объяснил, почему так произошло.
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