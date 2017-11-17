ГПУ открыла еще одно дело против НАБУ: Мосийчук попросил

3073 просмотра
Пятница, 17 ноября 2017, 14:56

Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек.

Об этом сообщает в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"По моему депутатскому обращению Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого "рюкзачного дела" вместе с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова", - пишет депутат.

 

Как отмечается в ответе ГПУ на запрос, дело возбуждено 9 ноября по ч.4 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах).

Как стало известно 16 ноября, Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашение данных следствия.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро закупило спортивные костюмы и рубашки под бронежилеты у Владимира Литвина, который является подозреваемым по делу о закупке рюкзаков у сына главы МВД Арсена Авакова.

Впоследствии Сытник объяснил, почему так произошло.

Украинская правда
Темы: Мосийчук НАБУ Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Раненый Мосийчук приехал из больницы в Раду, чтобы сделать заявление 7 ноября 2017, 10:31
Взрыв на Соломенке: друг погибшего говорит, что Мормиль судился с МВД 28 октября 2017, 02:02
Мосийчук: Я попросил охранника, потому что чувствовал угрозу 27 октября 2017, 13:45
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ГПУ открыла еще одно дело против НАБУ: Мосийчук попросил
Луценко говорит, что дело в НАБУ касается его сына
Кучма: Россия предлагает сделать новую границу с Украиной
Эксперт: Кандидатуру директора ГБР Турчинов согласовывал с Порошенко
Все новости
Видео

#ElonMuskDiscoverUkraine: школьники зовут к себе Илона Маска

киев

"Корень бар" с домашними настойками на Бессарабском рынке

петиция

Главная елка страны: есть ли смысл рубить живую?