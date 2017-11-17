Министр Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе

Министр культуры Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе.



Об этом он написал в своем Твиттере в пятницу.



Чого варті запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни?! Спочатку П.Гриб, тепер-власкор Українського радіо П.Шаройко. Такі дії порушують усі Угоди та роблять лицемірними заяви про дружбу! Чи там Путін зовсім усе вирішує? — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) November 17, 2017

Как известно, правоохранители Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.



По словам жены журналиста Елены, Павла арестовали дома. Перед этим у них был обыск.



2 июля журналисту "Украинской правды" Оксане Коваленко запретили въезд на территорию Беларуси.

24 августа исчез в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб. Более двух недель о его месте нахождения ничего не было известно.

18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Украинский Павла Гриба до 4 января 2018 года.