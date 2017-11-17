Порошенко просят вмешаться в ситуацию с Сенным рынком

Группа народных депутатов просит президента Петра Порошенко вмешаться в ситуацию с застройкой Сенного рынка в Киеве.



С таким заявлением выступили нардепы Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук и Игорь Луценко.



"Эта застройка стала символом борьбы киевлян против монополистов-застройщиков, которые по своему усмотрению распоряжаются любой исторической частью города, землей, противореча закону и генплану. Мы бы хотели обратиться от имени киевлян к мэру Киева, поскольку этот вопрос находится в его компетенции; обратиться к ГАБИ с требованием остановить разрешение на продолжение строительных работ", - сказала Залищук.



"Мы ждем от городской мэрии, от Кличко, чтобы он подготовил апелляцию, чтобы решение судьи Кузьменко (решение Окружного суда, запрещающее снос незаконного забора - ред.), Было обжаловано. Мы обращаемся к премьер-министру - ведь ГАБИ непосредственно ему подчиняется. В компетенции этих органов и людей сегодня остановить эту незаконную застройку", - добавила она.



В то же время Лещенко заявил, что президент Петр Порошенко сделал такую ​​ситуацию.



"Это невозможно в нормальной стране, но это возможно в Украине, где президент и его окружение занимаются не борьбой с коррупцией, а ее имитацией и последующим зарабатыванием денег как на государственных потоках, так и на различных незаконных схемах. По моему мнению, то, что делают Ярема с Даниленко, было бы невозможным, если бы они не получили доверие и поддержку высшего уровня - Администрации президента", - считает Лещенко.



Найем напрямую обратился к Порошенко: "Петр Алексеевич, вам об этой ситуации лично рассказали, вы точно знаете, что за ней стоят господин Ярема (Виталий - экс-генпрокурор - ред.) и Даниленко (Анатолий - экс-заместитель Еремы - ред.). Я очень прошу вас от имени моих коллег и киевлян, как киевлянин, пожалуйста, вмешайтесь в ситуацию. Потому что строительство является незаконным. Кличко в городе в данный момент нет. Мы обратились к Гройсману, о ситуации знает господин Зубко", - отметил Найем.



Как сообщил "Украинской правде" первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий, коммунальщики не смогут выполнить обещание мэра Кличко демонтировать забор 17 ноября.



"К сожалению, мы не можем демонтировать этот забор. Мы получили решение суда, в котором Департаменту благоустройства запрещается это делать", - сказал Панчий.



Как известно, скандал с застройкой бывшего рынка вспыхнул еще 2015 году, когда здесь начали рыть котлован и забивать сваи.



В сентябре 2016 Голосеевский райсуд наложил арест с запретом отчуждения на земельный участок бывшего рынка.



Но уже в ноябре 2016 на улице Бульварно-Кудрявской, 17, где был Сенной рынок, возобновилось строительство, а в сети появился сайт по продаже квартир в будущих 5-25-этажных домах.



Активисты заявляют, что строительство на месте Сенного рынка не имеет всех необходимых документов, а на митингах против этой застройки они получают намеки и угрозе от титушок.



Заказчик ЖК "Ярославов град" ООО "Эмпориум Пропертиз" утверждает, что имеет все необходимые документы на застройку, а к угрозам активистам не имеет никакого отношения.



Жители Киева требует снижения высотные комплекса с запланированных 81 метра в разрешенных законом в этой части города 27 м.