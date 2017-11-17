У Кличко ответили НАПК о коррупции подчиненного: все вопросы к Минюсту

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Пятница, 17 ноября 2017, 16:56

В Киевской администрации уверяют, что руководитель Антикоррупционного управления КГГА Сергей Красюк, по которому НАПК выписало предписание мэру Киева, еще год назад передал управление корпоративными правами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Киевской администрации отметили, что непосредственно в предписании НАПК признало, что формальное нарушение, о котором идет речь, вероятно было совершено в сентябре 2016 года.

"Сергей Красюк 26 марта 2005 уволился с должности директора ООО "Аврора", а управление корпоративными правами этого же общества передал 8 сентября 2016 года. Об этом четко указано непосредственно в предписании НАПК", - говорится в сообщении.

"Вопрос же о том, почему то или иное лицо, которое написало заявление еще 8 сентября 2016 года, не изъято из Единого реестра, нужно адресовать не лицу, и не КГГА, а скорее администраторам соответствующих реестров и Министерству юстиции Украины", - добавили в пресс-службе.

В то же время в КГГА отметили, что во исполнение предписания НАПК проведут служебное расследование.

А также выразили надежду, что в следующем году подачи электронных деклараций пройдет без сбоев в работе соответствующей системы.

Как известно, ранее Нацагентство по предотвращению коррупции внесло предписание мэру Киева Виталию Кличко о нарушении антикоррупционных законов одним из его подчиненных.

Темы: НАПК Киев коррупция Кличко
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