В Киеве сообщили о массовом минировании. Продолжается эвакуация
В Нацполицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании 12 объектов, среди которых станции метро, вокзал, ТРЦ, телеканал и другие многолюдные места.
Об этом заявили в пресс-службе киевской милиции.
"Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции "Дарница", 6-ти развлекательных центров, станции метро "Лыбидская" и "Святошин", а также в гостинице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по указанным адресам прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.
"В настоящее время проводится эвакуация граждан. Информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева поступила в полицию в течение часа", - сообщили в пресс-службе.
Также решается вопрос о возбуждении уголовных производств.
Кроме того, полиция устанавливает лиц, совершивших анонимные звонки.
Позже было сообщено, что станцию "Лыбидская" проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили. Сейчас станция работает в обычном режиме.
Как известно, 10 ноября десять аэропортов Украины получили сообщение о минировании.
Позже в Нацполиции установили, что эти сообщения были из соседнего государства.
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