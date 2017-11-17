В Киеве сообщили о массовом минировании. Продолжается эвакуация

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Пятница, 17 ноября 2017, 17:52

В Нацполицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании 12 объектов, среди которых станции метро, ​​вокзал, ТРЦ, телеканал и другие многолюдные места.

Об этом заявили в пресс-службе киевской милиции.

"Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции "Дарница", 6-ти развлекательных центров, станции метро "Лыбидская" и "Святошин", а также в гостинице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанным адресам прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

"В настоящее время проводится эвакуация граждан. Информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева поступила в полицию в течение часа", - сообщили в пресс-службе.

Также решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Кроме того, полиция устанавливает лиц, совершивших анонимные звонки.

Позже было сообщено, что станцию "Лыбидская" проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили. Сейчас станция работает в обычном режиме.

Как известно, 10 ноября десять аэропортов Украины получили сообщение о минировании.

Позже в Нацполиции установили, что эти сообщения были из соседнего государства.

Украинская правда
Темы: Киев полиция чрезвычайное происшествие
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