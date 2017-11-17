Генпрокуратура забрала у НАБУ дело о фальсификации НАЗК

Уголовное производство в отношении руководства НАЗК по фактам, обнародованным руководителем одного из департаментов Нацагентства по предупреждению коррупции Анной Соломатиной, забрали у НАБУ и передали в СБУ. Это сделали по решению генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем.

"На деле это означает, что в дальнейшем все процессуальные действия по этому делу, в том числе, обыски в НАЗК, выемка документов, допросы сотрудников агентства и администрации президента будут проводить сотрудники Службы безопасности", - объясняет Найем.

Он подчеркивает, что такие действия являются прямым нарушением Уголовно-процессуального кодекса и прямым конфликтом интересов.

"Мало того, что это является прямым нарушением Уголовно-процессуального кодекса, это еще и прямой конфликт интересов, который в Генпрокуратуре не увидели. Напомню, в том числе бывший сотрудник НАЗК сообщала, что Нацагентство по предотвращению коррупции непосредственно курируется сотрудниками администрации президента", - отметил он.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал опубликованную информацию и заявил, что уголовное производство передали от НАЗК к СБУ во избежание конфликта интересов в следственных действиях подчиненных.

По его словам, Соломатина ранее заявила о манипуляциях с проверкой у ​​главы, одного из руководителей НАБУ.

"Для избежания конфликта интересов в следственных действиях подчиненных ему детективов, САП обратилась ко мне по изменению подследственности за СБУ. Я считаю, что это правильно", - отметил Луценко.

Также он добавил, что заявления Соломатиной "о ее обращении в ГПУ не соответствуют действительности".

Как известно, 14 ноября сотрудница Нацагентства обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Позже в НАБУ заявили о расследовании возможных фальсификаций в НАПК.

В НАПК заявили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.