Задержали председателя Харьковского университета Воздушных Сил по подозрению в растрате 2,4 млн грн
Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майор Алимпиев А. Н.", - написал он.
Луценко отметил, что прокуратура будет ходатайствовать об его аресте и отстранении от занимаемой должности.
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