Задержали председателя Харьковского университета Воздушных Сил по подозрению в растрате 2,4 млн грн

Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майор Алимпиев А. Н.", - написал он.

Луценко отметил, что прокуратура будет ходатайствовать об его аресте и отстранении от занимаемой должности.