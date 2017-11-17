Задержали председателя Харьковского университета Воздушных Сил по подозрению в растрате 2,4 млн грн

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Пятница, 17 ноября 2017, 21:06

Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майор Алимпиев А. Н.", - написал он.

Луценко отметил, что прокуратура будет ходатайствовать об его аресте и отстранении от занимаемой должности.

Темы: прокуратура Харьков
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