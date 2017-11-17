"Шахтер" проиграл "Александрии" матч Премьер-лиги в Харькове

Донецкий "Шахтер" проиграл "Александрии" в матче 16 тура украинской Премьер-Лиги.

На почти пустом стадионе "Металлист" в Харькове "Алекандрия" выиграла со счетом 2: 1.

Гости первыми открыли счет, когда на 15-й минуте отличился форвард гостей Полярус. Через три минуты "горняки" сравняли счет после точного удара Бернарда.

Уже на 27-й минуте Полярус вывел свою команду вперед точным ударом в угол ворот "Шахтера". В дальнейшем в "Александрии" было еще пару моментов, чтобы увеличить счет, как и у "Шахтера" вырвать ничью.

Для "Шахтера", это второе поражение в нынешнем чемпионате УПЛ. Теперь у киевского "Динамо" есть шанс сократить отрыв от дончан, в случае победы над "Звездой" в матче, который пройдет в субботу, 18 ноября.

Николай Аврамчук, УП