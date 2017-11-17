Обнародовали вероятную причину пожара в лагере "Виктория"
Пожар в детском лагере "Виктория" мог произойти из-за забытого и включенного кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель лагеря.
Об этом сообщил советник начальника полиции Одессы Руслан Форостяк.
Он написал, что соответствующая информация содержится в техническом акте ГСЧС.
"Сегодня технический акт # ГСЧС по выводам причины возгорания непонятно почему стал публичным. За ним пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель", - отметил Форостяк.
Он добавил, что следствие продолжается.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.
Полиция задержала директора лагеря Петроса Саркисяна по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.
Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.
Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание.
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