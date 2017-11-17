В полицию поступило 13 сообщений о минировании

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Пятница, 17 ноября 2017, 23:47


В пятницу, 17 ноября, в подразделения полиции поступило 13 сообщений о минировании.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Одиннадцать таких сообщений зарегистрировано в Киеве и по одному в городах Львов и Херсон. Объектами посягательств в столице назывались телеканал "ICTV", центральный автовокзал, автовокзал "Дарница", торгово-развлекательные центры "Атмосфера", "Аладдин", "Комод", "Квадрат", "Dream Town", универмаг "Украина" и станции "Лыбедская", "Святошин" и "Днепр" Киевского метрополитена, в городе Львов  Галицкий районный суд, а в городе Херсон  горсовет",  сообщил Аброськин.

"Полицейским удалось идентифицировать некоторые звонки. "Минеры" звонили с российского Lanc Telecom (Express Teleservice), которое принадлежит МТС Россия", - подчеркнул он.

Как известно, 17 ноября 2017 года в Нацполицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании 12 объектов, среди которых станции метро, ​​вокзал, ТРЦ, телеканал и другие многолюдные места.

Темы: полиция Киев
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