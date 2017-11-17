В полицию поступило 13 сообщений о минировании

В пятницу, 17 ноября, в подразделения полиции поступило 13 сообщений о минировании.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Одиннадцать таких сообщений зарегистрировано в Киеве и по одному в городах Львов и Херсон. Объектами посягательств в столице назывались телеканал "ICTV", центральный автовокзал, автовокзал "Дарница", торгово-развлекательные центры "Атмосфера", "Аладдин", "Комод", "Квадрат", "Dream Town", универмаг "Украина" и станции "Лыбедская", "Святошин" и "Днепр" Киевского метрополитена, в городе Львов – Галицкий районный суд, а в городе Херсон – горсовет", – сообщил Аброськин.
"Полицейским удалось идентифицировать некоторые звонки. "Минеры" звонили с российского Lanc Telecom (Express Teleservice), которое принадлежит МТС Россия", - подчеркнул он.
Как известно, 17 ноября 2017 года в Нацполицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании 12 объектов, среди которых станции метро, вокзал, ТРЦ, телеканал и другие многолюдные места.
Vyacheslav Abroskin
17 ноября 2017, 23:10
Сьогодні упродовж дня до підрозділів поліції надійшло 13 повідомлень про замінування. Одинадцять таких повідомлень зареєстровано в Києві та Больше
по одному в містах Львів та Херсон. Об’єктами посягань у столиці називалися телеканал “ICTV”, центральний автовокзал, автовокзал “Дарниця”, торгово-розважальні центри “Атмосфера”, “Аладдін”, “Комод”, “Квадрат”, “Dream Town”, універмаг “Україна” та станції “Либідська”, “Святошин” й “Дніпро” Київського метрополітену, у місті Львів – Галицький районний суд, а в місті Херсон – міськрада.
Поліцейським вдалося ідентифікувати деякі дзвінки. ”Мінери” дзвонили з російського Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть МТС Росія.
Це вже не просто забавки, це цілеспрямована робота російських спецслужб по дестабілізації ситуації в нашій країні. Ворог, крім бойових дій, має мету - на нашій мирній території посіяти паніку та хаос. Не вийде. Правоохоронні органи на варті безпеки громадян та робитимуть все можливе, аби спокій та відчуття захищеності й надалі не лишали українців.
Просимо із розумінням ставитися до заходів безпеки та не піддаватися на провокації.
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