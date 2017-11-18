РФ опять заблокировала расследование в ООН применения химоружия в Сирии

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Суббота, 18 ноября 2017, 04:55

Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала японский проект резолюции по продлению работы совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

Об этом сообщает AP.

Проект резолюции, предложенный Японией, должен был продолжить работу Объединенного следственного механизма под руководством ООН на 30 дней, чтобы дать время для переговоров по более широкому компромиссу. Однако, РФ воспользовалась правом вето.

"Россия тратит наше время, Москва не согласится на механизм, который может доказать использование химического оружия ее союзником, сирийским режимом", - заявила представитель США при ООН Никки Хейли.

С начала войны в Сирии в 2011 году Россия уже 11 раз ветировала резолюцию в отношении этой страны в Совете Безопасности ООН. Кроме РФ, против японского проекта проголосовала Боливия, а Китай воздержался.

Как известно, Япония выдвинула свое предложение после того, как РФ в четверг заблокировала резолюцию США.

Темы: Росcия Сирия ООН
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