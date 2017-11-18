Тандит: Украина готова к обмену заложниками с ОРДЛО

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Суббота, 18 ноября 2017, 11:59

Украина готова передать боевиками ОРДЛО более 300 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложников, которых те готовы передать украинской стороне.

Об этом в интервью "5 каналу" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Понятно, что в Донецке и Луганске сидят марионетки, и фактически лидер России ведет переговоры сам с собой. Но для нас главное – результат. Мы готовы, согласно договоренностям и тем цифрам, которые сейчас обсуждают.... 307 человек – те лица, которые совершали преступления против целостности Украины, которые были в списке со стороны ОРДЛО – мы готовы в рамках договоренности по определенной процедуре их туда передать, чтобы забрать 74 человека", - сообщил Тандит. 

Он отметил, что всех задержанных украинской стороной, кого можно законно отдать, Киев готов отдать в обмен на тех, кого удерживает другая сторона.

"На сегодняшний день считаются (заложниками - ред.) 158 человек... Но мы говорим о том, что 87 человек наших заложников -  это те, местонахождение которых мы знаем... Идя на компромиссы, мы готовы к такой схеме, главное – чтобы это было побыстрее, потому что фактически многие из наших ребят находятся там около трех лет", - добавил Тандит.

"Интерфакс-Украина"

Темы: заложники Донбасс "ДНР" "ЛНР"
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