Суд разрешил НАБУ изъять документы об имуществе Насирова

993 просмотра
Суббота, 18 ноября 2017, 12:33

НАБУ получило разрешение суда на изъятие многочисленных документов об имуществе отстраненного главы ГФС Романа Насирова из реестра деклараций НАПК.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда г.Киева от 19 июля 2017 года, пишет "Марлин".

В частности, суд постановил предоставить детективам доступ к декларациям и изменениям к ним за 2015-2016 годы вместе со всеми персональными данными, а также к копиям писем Насирова к Нацагентству. 

Согласно постановлению суда, по мнению детективов, Роман Насиров, действуя умышленно сознательно, не указал в декларациях за предыдущие два года квартиры, расположенные по адресам 5 City Tower, 3 Limeharbour, London, UK E14 9LS и  22 Fallowfield, Six Acres Estate Lennox Road, London, N4 3PA.

Недвижимость фактически принадлежит Насирову на основании договоров долгосрочной аренды - лизхолда. 

"Тем самым глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров совершил действия по представлению заведомо недостоверных сведений в декларации", - подчеркивают детективы.

Как известно, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насировусообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

По данным САП, действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.

6 марта Кабмин обнародовал распоряжение об отстранении главы ГФС Романа Насирова.

Украинская правда 

Темы: Насиров суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК не нашло нарушений в визите Насирова на инаугурацию Трампа 11 ноября 2017, 19:48
Главные новости дня – за 60 секунд 10 ноября 2017, 21:34
САП направила в суд обвинительный акт Насирову - НАБУ 10 ноября 2017, 20:14
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Польшу не пустили первого украинца из "черного списка" Ващиковского
Разоблачительница НАПК будет судиться с Луценко и САП
РФ опять заблокировала расследование в ООН применения химоружия в Сирии
Хакеры похитили персональные данные участников АТО - Киберполиция
Все новости
Bla Bla Bar

Дмитрий Борисов о любимых киевских заведениях

резонанс

"Не придумывайте!" Учительница года-2016 возмутилась публикациями журналистов

гастро-тур

Boho – новый ресторан паназиатской кухни