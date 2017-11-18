Штаб: В зоне АТО погиб военный, еще один ранен

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Суббота, 18 ноября 2017, 14:55

За минувшие сутки в зоне проведения АТО под Троицким погиб один украинский военный, еще один получил ранение близ Марьинки. 

Об этом на брифинге 18 ноября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба, в течение пятницы боевики совершили 25 обстрелов позиций сил АТО, провели14 минометных обстрелов позиций ВСУ и выпустили более 100 снарядов.

 

В частности, на луганском направлении боевики вели огонь 18 раз, из 120-мм и 82-мм минометов - в районе Крымского, Железного, Трехизбенки, Луганского, Троицкого и Новозвановки. 

Возле Светлодарска, Золотого, Новолуганского и Троицкого боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении было зафиксировано 7 прицельных обстрелов, обстановки обострилась под Павлополем. Возле Марьинки и Авдеевки огонь боевики вели из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: АТО
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