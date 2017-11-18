В Одессе во время протеста разбили голову начальнику полиции
В Одессе во время протестов против застройки в Городском саду разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину.
Об этом сообщает "Думская".
"Начальник одесской полиции Дмитрий Головин получил травму в ходе столкновений с протестующими - ему разбили голову", - пишет издание.
Около 13 часов протестующие сняли ворота Летнего театра. Головин попытался успокоить людей, однако его начали толкать. После этого полицейские вступились за начальника и произошло несколько столкновений.
В 13:40 активисты подперли дверьми Летнего театра вход в мэрию.
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