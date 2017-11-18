Путин приехал в аннексированный Крым и открыл памятник Александру III

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии памятника российскому императору Александру III, которое состоялось в парке Ливадийского дворца-музея в Ялте.

Как сообщает "РИА Крым", открытие памятника состоялось в субботу, 18 ноября, хотя установлен он был еще в октябре на месте, где раньше располагался Малый дворец.

На сайте Кремля сообщений о визите Путина в аннексированный Крым нет.

Памятник выполнен из бронзы: император изображен сидящим на срубе дерева, опираясь на саблю. На постаменте выгравирована фраза Александра III: "У России только два союзника — ее армия и флот".

В приветственной речи Путин назвал Александра III "выдающимся государственным деятелем, человеком сильного характера, мужества и несгибаемой воли", заявил о заслугах императора и упомянул, что при Александре III началось "качественное перевооружение российской армии" и были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, в том числе для Черноморского флота.