В Госдуме РФ открыли выставку с портретом Захарченко

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Суббота, 18 ноября 2017, 20:07

В Госдуме России открыли выставку с портретами вождя боевиков ОРДО Александра Захарченко и президента Сирии Башара Асада.

Об этом сообщает издание Госдумы "Парламентская газета".

 
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Выставка называется "Будущее начинается в прошлом. Россия - мир. Сирия. Донбасс".

Также здесь представлены портреты президента России Владимира Путина и депутатов Госдумы Иосифа Кобзона и Геннадия Зюганова.

 
парламентская газета
 
парламентская газета

Картины нарисовала художница из Донецка Татьяна Пономаренко-Левераш.

 
парламентская газета
 
парламентская газета

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