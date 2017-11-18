Активисты пришли к особняку Порошенко спросить о пропавшем добровольце

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Суббота, 18 ноября 2017, 21:48

Участники "Руху визволення" приехали к особняку президента Петра Порошенко с требованием объяснить, где находится пропавший доброволец батальона "Донбасс" Вано Надирадзе.

Об этом сообщили на FB-странице "Руху визволення".

"Приехали в имение Порошенко. Если руководители СБУ, МВД и Пограничной службы не могут объяснить, что произошло с Вано Надирадзе, глава государства должен ответить", - говорится в сообщении.

На видео видно, как люди несколько раз стучат в металлические двери, однако им не открывают.

Как известно, внефракционный нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Также экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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