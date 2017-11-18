Генерал США: Для лидера КНДР плохо закончиться продолжение нынешнего пути

Стратегические силы Соединенных Штатов Америки готовы ответить на возможные опасные действия со стороны Северной Кореи.

Об этом заявил в Канаде командующий Стратегическими силами США генерал Джон Хайтен, передает "Укринформ".

"Каждую минуту каждого дня мы готовы к реакции на любое событие, что будет происходить с Северной Кореи", - заверил Хайтен.

Он добавил, что в случае продолжения лидером КНДР нынешнего пути "для него это плохо закончится".

По словам Хайтена, постоянная боеготовность стратегического арсенала США является "элементом сдерживания".

"Задача, которую я получил от министра обороны и президента США, - это создать условия для работы дипломатии и санкций, находясь все время начеку", - подчеркнул он.

Как известно, Северная Корея работает над созданием ракеты с ядерной боеголовкой, способной достичь Соединенных Штатов.

КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении острова Гуам, территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.