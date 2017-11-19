Полиция: В столкновениях в Одессе травмы получили более 20 правоохранителей

Во время акции граждан "Летний театр наш", проходившей в Одессе в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских.

Об этом говорится в сообщении на странице Полиции Одесской области в facebook.

Согласно сообщению, за медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивиты химического происхождения.

При этом, как отметили в полиции, среди гражданских пострадавших нет и обращений о неправомерных действиях полицейских не зафиксировано.

В связи с указанными событиями полиция возбудила уголовные дела с предварительной правовой квалификацией - ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Ранее в этот день полиция сообщала, что 18 ноября в Одессе во время протеста против застройки в Городском саду травмы получили 6 полицейских. В частности разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину.