Евросоюз сократит помощь Турции

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 05:24

В ходе согласования бюджета Евросоюза на 2018 год государства ЕС решили уменьшить выплаты Анкаре на 105 млн евро.

Об этом пишет DW.com.

Европейский Союз сократит финансовую помощь Турции, выплачиваемую в рамках программы поддержки кандидатов в члены ЕС. 

В ходе обсуждения бюджетного плана на 2018 год в субботу, 18 января, было решено уменьшить сумму выделяемых Анкаре средств на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета, который был составлен Еврокомиссией. 

Бюджет на следующий год, который был согласован на заседании Совета ЕС 18 ноября, включает расходы в 144,7 млрд евро. Это на 10 млрд больше, чем годом ранее.

При составлении бюджета страны Евросоюза стремились сохранить "пространство для маневра" в случае "непредвиденных нужд", отмечается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС. 

Проект бюджета должен быть одобрен в течение 14 дней Европарламентом и Советом ЕС.

Турция стала официальным кандидатом в члены Евросоюза в 2004 году.

С 2014 по 2020 годы общие выплаты Анкаре в рамках программы поддержки стран-кандидатов должны составить около 4,5 млрд евро.

Переговоры о присоединении к ЕС зашли в тупик, в том числе из-за массовых чисток и арестов в Турции после неудавшейся попытки путча летом 2016 года.

Темы: Турция ЕС
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