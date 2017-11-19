Сутки в АТО: 30 обстрелов, 4 бойцов ВСУ ранены

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 07:39

За прошедшие сутки противник провел 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения. В результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих сил АТО были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ситуация в районе проведения АТО усложняется. Российско-оккупационные войска продолжают постепенно увеличивать количество обстрелов на различных участках линии соприкосновения и вести прицельный огонь по оборонным укреплениям Вооруженных Сил Украины.

На Луганском направлении, применяя 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП, враг неоднократно обстреливал защитников Луганского, что на Светлодарской дуге.

Из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Новотошковского и Новоалександровки.

Вблизи Крымского и Золотого применено стрелковое оружие.

На Донецком направлении около десяти мин различных калибров противник выпустил неподалеку Павлополя. Применяя пехотное вооружение, российские наемники также неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки и на подступах к Пескам.

Под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Зайцевого.

Как сообщают в штабе, в подавляющем большинстве случаев защитники Украины открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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