В Крыму прокуратура "предупредила" активиста об ответственности за массовые мероприятия

В аннексированном Крыму прокуратура вручила предостережение крымскотатарскому активисту Абдуллаху Якубову о том, чтобы он не нарушал закон о проведении массовых мероприятий.

Об этом адвокат Эмиль Курбединов сообщил вечером 18 ноября.

"В настоящий момент прокуратура вручает предостережение Абдуллаху Якубову, якобы чтобы он не нарушал закон о проведении массовых мероприятий. Предостережение человеку, который хочет просто работать честно, облагораживать город в котором он живет и отстаивает свое право на частный и честный бизнес", - отметил он.

Курбединов также заявил, что сейчас "власти" Крыма пытаются "отжать" его бизнес.

"Абдуллах - местный гражданский активист, брат известного крымскотатарского художника, его видео-стримы с мест обысков и арестов, судов и пикетов могли видеть многие", - добавил адвокат.

Украинская правда