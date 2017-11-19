В Крыму прокуратура "предупредила" активиста об ответственности за массовые мероприятия

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 10:23

В аннексированном Крыму прокуратура вручила предостережение крымскотатарскому активисту Абдуллаху Якубову о том, чтобы он не нарушал закон о проведении массовых мероприятий. 

Об этом адвокат Эмиль Курбединов сообщил вечером 18 ноября. 

"В настоящий момент прокуратура вручает предостережение Абдуллаху Якубову, якобы чтобы он не нарушал закон о проведении массовых мероприятий. Предостережение человеку, который хочет просто работать честно, облагораживать город в котором он живет и отстаивает свое право на частный и честный бизнес", - отметил он.

Курбединов также заявил, что сейчас "власти" Крыма пытаются "отжать" его бизнес.

 

"Абдуллах - местный гражданский активист, брат известного крымскотатарского художника, его видео-стримы с мест обысков и арестов, судов и пикетов могли видеть многие", - добавил адвокат. 

Украинская правда 

Темы: Крым прокуратура крымские татары
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