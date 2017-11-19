В Запорожье произошла ДТП с участием военных, есть жертвы

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 15:05

В Запорожье на трассе "Харьков-Симферополь" перевернулся военный грузовик, в результате чего один человек погиб, еще один - тяжело травмирован.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", авария произошла около 9:00 19 ноября на Симферопольском шоссе, где грузовой автомобиль КрАЗ, принадлежащий воинской части, перевернулся в кювет и лег на крышу.

В машине находились двое военнослужащих. Водитель грузовика погиб, пассажир ранен - ​​из кабины его доставали спасатели ГосЧС с помощью спецоборудования. Пострадавший госпитализирован.

В Военной службе правопорядка Запорожье детали ДТП не комментируют, ссылаясь на проведение расследования.

По данным правоохранителей и предварительной информации, грузовик по неизвестной причине резко свернула с дороги на обочину и перевернулась.

 
 
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Предполагается, что военный КрАЗ может принадлежать дислоцированной из Луганской области военной части.

По данным УНИАН, машина принадлежит 55-й артиллерийской бригаде ВСУ, которая дислоцируется в Запорожье, а по данным источника, водитель автомобиля выехал без маршрутного листа.

Темы: армия Запорожье Вооруженные силы
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