В РФ "Комитет против пыток" оштрафовали за отказ называться иноагентом

Правозащитную организацию "Комитет по предотвращению пыток" по требованию Минюста России оштрафовали на 400 тыс. рублей за отказ называться "иностранагентом".

Об этом сообщил руководитель организации Игорь Каляпин, пишет "Радио Свобода".

"Комитет по предотвращению пыток" ранее существовал под названием "Комитет против пыток". Два года назад правозащитники, чтобы не называться "иностранным агентом", уже перерегистрировали организацию.

В настоящее время повторно регистрируется "Комитет против пыток", таким образом штраф Минюста выписан на организацию, которая, по словам Каляпина, "уже два месяца находится в стадии ликвидации".