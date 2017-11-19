В ОРЛО заявили, что списки пленных на обмен до сих пор не согласованы

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 17:07

Представитель ОРЛО в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ольга Кобцева заявила, что списки лиц, подлежащих обмену, окончательно не согласованы. 

Об этом сообщает онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ". 

По словам Кобцевой, украинская сторона "не подтвердила свою готовность к обмену", а боевики были готовы  к обмену еще год назад. 

Также Кобцева добавила, что Медвечук не присутствовал в Минске на переговорах о списках на обмен, и в лице Ирины Геращенко "были озвучены другие цифры". 

"Со стороны Украины была названа еще третья цифра. В данном контексте в двустороннем порядке ведется переговорный процесс, идет согласование", -  добавила Кобцева. 

Как известно, украинская сторона неоднократно высказывала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 3 сотен человек, но боевики ОРДЛО срывают обмен, предъявляя необоснованные требования. 

15 ноября 2017 года кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретился с  ним и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Во время встречи Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик". 

Позже Путин сообщил главарям ОРДЛО Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, что он поддержал предложение Медведчука об обмене заложников. 

Как заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, Украина готова передать боевиками ОРДЛО более 300 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложников, которых те готовы передать украинской стороне.

Темы: Донбасс пленные Росcия "ЛНР"
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