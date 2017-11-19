Пропагандистский фильм "Крым" наградили за "сохранение истории"

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 18:21

Пропагандистский фильм российского  режиссера Алексея Пиманова "Крым" получил премию за заслуги "в изучении, сохранении и популяризации истории" на ​Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Как сообщает "РБК", получение награды подтвердила помощница режиссера Дарья Курбанова. 

Премию фильму присудило Российское военно-историческое общество (РВИО), которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

Награждение состоялось 18 ноября. 

Как известно, режиссер фильма Алексей Пиманов  - глава медиахолдинга "Красная звезда", в который входит одноименный пропагандистский телеканал, с 2014 года является персоной нон-грата в Украине как пропагандист Кремля.

В фильме "Крым" показана российская точка зрения на события марта 2014 года в период начала аннексии полуострова, которую в фильме называют "крымской весной". Одним из спонсоров фильма стало Минобороны России, Пиманов лично знаком с министром обороны Сергеем Шойгу, и, по его словам, идея создания этого фильма принадлежит именно ему. 

В начале октября "КиноПоиск" заявил о взломе аккаунтов для накрутки рейтинга фильму "Крым". 

Темы: Росcия Крым пропаганда
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