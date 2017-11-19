В Киеве горел магазин "Агромат"
В Киеве на улице Академика Булаховского загорелся магазин керамической плитки "Агромат".
Об этом сообщили в FB-сообществе "dtp.kiev.ua".
"Пожар в "Агромате" на Булаховского. Дым видно из всего района", - говорится в сообщении.
Отмечается, на место происшествия прибыла скорая и полиция. Ожидают спасателей.
В ГосЧС сообщили, что сообщение о пожаре в недостроенном 3-этажном здании на ул. Булаховского, 4, получили около 16:00.
"Оказалось, что на первом этаже горел утеплитель на площади 100 кв. м. В 16:32 пожар локализован, а в 16:52 ликвидирован. Погибших и травмированных нет. Причины пожара выясняются", - сообщили в ГосЧС.
Украинская правда
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