В Харькове на годовщину Евромайдана собралось вече

В Харькове к четвертой годовщине Евромайдана около трехсот человек собрались на вече.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Четыре года назад, 19 ноября 2013 года, за два дня до начала Майдана в Киеве, харьковчане провели первый митинг за евроинтеграцию. Тогда более ста харьковчан вышли с плакатами на главную площадь города с требованием подписать Ассоциацию с ЕС - первый харьковский Евромайдан", - отметил один из координаторов Евромайдана Владимир Чистилин.

По его мнению, харьковский Евромайдан стал духовным событием, объединившим регион.

Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Мы обратимся к властям области с требованием установить в Харькове мемориальную доску в память об участниках революции достоинства", - подчеркнул Чистилин.

Также он отметил, что на вече наградили 18 участников местного Евромайдана.