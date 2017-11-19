В Харькове на годовщину Евромайдана собралось вече

390 просмотров
Воскресенье, 19 ноября 2017, 19:20

В Харькове к четвертой годовщине Евромайдана около трехсот человек собрались на вече.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Четыре года назад, 19 ноября 2013 года, за два дня до начала Майдана в Киеве, харьковчане провели первый митинг за евроинтеграцию. Тогда более ста харьковчан вышли с плакатами на главную площадь города с требованием подписать Ассоциацию с ЕС - первый харьковский Евромайдан", - отметил один из координаторов Евромайдана Владимир Чистилин.

По его мнению, харьковский Евромайдан стал духовным событием, объединившим регион.

 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
 
Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Мы обратимся к властям области с требованием установить в Харькове мемориальную доску в память об участниках революции достоинства", - подчеркнул Чистилин.

Также он отметил, что на вече наградили 18 участников местного Евромайдана.

Темы: Харьков Евромайдан
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Задержали председателя Харьковского университета Воздушных Сил по подозрению в растрате 2,4 млн грн 17 ноября 2017, 21:06
Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения водителю Touareg 16 ноября 2017, 20:10
Скандальное ДТП в Харькове: водитель Touareg угрожает голодовкой 16 ноября 2017, 19:22
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
OVERTIME: Главные новости экономики за выходные
Фейгин уверен, что Сущенко в РФ засудят до 20 лет
В аннексированном Крыму задержали крымскотатарского активиста
Саакашвили заявил, что готов возглавить новое правительство
Все новости
исследование

Почему сновидения важны для нашего здоровья

Фото

Впечатляющие "до" и "после" – как менялся мир с XIX века

Образование

Цифровой детский университет: как это работает