Аваков: В НФ уже готовый проект изменения Конституции

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 22:48

У партии "Народный фронт" есть готовый проект конституционной реформы, по котором "устраняется дуализм власти".

Об этом сообщил министр внутренних дел, один из лидеров НФ Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть такой проект Конституции... Он прописан нашими юристами. Мы готовы его вносить в парламент, но мы не готовы играться в эту игру. Мы готовы делать то, что может быть имплементировано", - сказал Аваков журналистам в Харькове.

Как он утверждает, проект предусматривает четкое разграничения полномочий президента и премьер-министра.

"Ключевой параграф этой реформы - устранение дуализма власти. Эффективность власти - так, чтобы не боролся чиновник с другим чиновником за полномочия, за величие и т.д., чтобы премьер-министр делал свою работу, а президент - свою, чтобы они не соревновались, чтобы не конфликтовали", - добавил министр МВД.

По его мнению, сейчас система власти устроена таким образом, что президент и премьер "априори сталкиваются в конфликтах".

Он также считает, что НФ проведет дополнительные консультации как с партнерами по парламентской коалиции, так и с представителями других фракций и внесет проект в парламент, когда его будет готово поддержать конституционное большинство.

"Это очень ясные парадигмы, их немного, мы их предложим коллегам в парламенте (коллегам из коалиции, коллегам из других фракций тоже) еще раз. Надеюсь, что создастся критическая точка такая, когда это поддержат... Это 300 голосов (необходимо для внесения изменений в Конституцию - ред.). Будем вносить, когда мы будем видеть, что есть готовность", - сказал Аваков.

Как известно, 11 ноября на съезде "Народного фронта" его лидер Арсений Яценюк обратился к президенту Петра Порошенко с предложением изменить Конституцию.

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Темы: Аваков Народный фронт Порошенко
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