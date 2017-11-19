Фильм о Сенцове "Процесс" получил награду на фестивале в Венгрии

64 просмотра
Воскресенье, 19 ноября 2017, 23:43


Фильм "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" российского режиссера Аскольда Курова получил приз зрительских симпатий на фестивале документального кино о правах человека Verzio International в Будапеште.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Награду приняла продюсер ленты Маша Гаврилова.

Ранее фильм был номинирован на премию Silver Eye-2017 как лучший документальный фильм Восточной и Центральной Европы.

"Процесс" вышел в украинский прокат 6 апреля 2017 года.

Фестиваль документальных фильмов о правах человека Verzio International проходит в Венгрии ежегодно с 2004 года. Его цель - содействие открытому обществу, демократическим ценностям, верховенству права и свободе выражения мнений.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Темы: Сенцов политзаключенные Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Сенцова в колонии начались проблемы с сердцем - адвокат 15 ноября 2017, 22:52
Сенцов был в штрафном изоляторе 2 недели, его уже перевели 13 ноября 2017, 21:18
Сенцова поместили в штрафной изолятор колонии на Ямале 13 ноября 2017, 19:42
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Президент Зимбабве Мугабе не подал в отставку
Аваков: В НФ уже готовый проект изменения Конституции
Президент Зимбабве Мугабе подает в отставку - AP
Польша согласилась работать над сокращением "черного списка" украинцев
Все новости
другой город

Знакомьтесь: новая туристическая айдентика Запорожья

гид

Где есть, пить и развлекаться в Берлине

Bla Bla Bar

Дмитрий Борисов о любимых киевских заведениях