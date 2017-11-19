Аваков пишет еще одну книжку

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 23:50

Министр внутренних дел Арсен Аваков готовит еще одну книжку под названием "Зеленая тетрадь".

Об этом он сообщил в Харькове на презентации своей книги "Ленин с нами?", передает "Интерфакс-Украина".

"Следующая книжка называется "Зеленая тетрадь", и я ее презентую сначала в Харькове", - сказал Аваков.

"Эта книжка совсем о другом, она о философии", - добави он.

Кроме того, презентацию книжки посетил экс-мэр Нью-Йорка, советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани. Аваков подписал для него экземпляр книги на английском языке.

Также министр МВД огласил о своих намерениях презентовать книгу "Ленин с нами?" в Вашингтоне.

Как известно, на презентацию книги Авакова "Ленин с нами?" в Киеве пришли члены Кабмина, народные депутаты разных фракций, сотрудники АП и МВД.

Темы: Аваков Харьков
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