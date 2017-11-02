Найцікавіше: 2004. До агітації за Януковича підключають важку артилерію російської журналістики 2010. Кернес забирає перемогу в Авакова 2015. Генпрокурор Шокін хоче контролювати антикорупціонерів 2016. Дмитро Добкін та дивний вираз його обличчя

2001, п’ятниця

– Українська інтелігенція звертається до влади з закликом створити в Україні суд присяжних, який має заслухати справи проти учасників подій 9 березня 2001 року в Києві.

19 членів УНА-УНСО звинувачують в організації масових заворушень 9 березня, що призвели до тяжких наслідків.

2003, неділя

– У Народному Русі України стверджують, що смерть екс-лідера НРУ В’ячеслава Чорновола була спланованою. У партії створено слідчу комісію, голова якої Микола Степаненко звинуватив у причетності до аварії високопосадових керівників МВС. Проте прізвищ він не назвав.

2004, вівторок

– "Це була осічка, надалі таких осічок не буде". Російський журналіст та телеведучий Володимир Познер коментує свою програму "Времена" на російському "Першому каналі". У ній ішлося про вибори в Україні.

На програму було запрошено прибічників кандидата в президенти Віктора Януковича і не було жодного представника Віктора Ющенка.

– США розчаровані порушеннями, які виявили у першому турі президентських виборів.

"Ми розчаровані цим і поділяємо оцінку ОБСЄ, яка назвала ці вибори "кроком назад" у порівнянні з (парламентськими) виборами 2002-го року", – сказав представник Держдепартаменту Адам Ерелi. Створити умови для проведення чесних виборів закликали і в Євросоюзі.

2005, середа

– Кандидат у президенти України в 2004 році Віктор Янукович заявив, що ніколи не боровся за президентське крісло. Так він відповів на питання, чи претендуватиме в майбутньому на посаду президента.

2006, четвер

– Верховна Рада хоче відсторонити главу МВС Юрія Луценка від посади щонайменше на два місяці. Парламент має намір перевірити міністра та окремих посадових осіб в МВС на корупційні дії, про які йшлося в газеті "2000". Проте в МВС нагадують, що законодавство не передбачає відсторонення міністра рішенням парламенту чи уряду.

"Можуть зняти, але не можуть відсторонити. Якщо мої опоненти хочуть дотримуватися законодавства, то мають винести питання про зняття міністра, і добитися цього. Але доки такого акту немає, я працюватиму повноцінним міністром", – прокоментував ситуацію Луценко.

2007, п’ятниця

– Глава торговельного представництва Татарстану в Україні Ростислав Вахітов звинуватив групу "Приват" у захопленні влади на Кременчуцькому НПЗ. Республіка контролює 28,77% нафтопереробного заводу.

19 жовтня на Кременчуцькому НПЗ відбулася зміна влади: колишній голова правління "Укртатнафта" Павло Овчаренко, якого звільнили у 2004 році, змістив чинного голову компанії Сергія Глушка. Овчаренка вважають лояльним до "Привату", Глушка – до "Татнафти".

– Мер Києва Леонід Черновецький викликав на спортивний двобій лідера "НУ-НС" Юрія Луценка. Він пропонує пробігти разом із ним 5-кілометровий крос.

"Якщо Юрій Луценко буде завтра у тверезому стані, нехай спробує обігнати мене на стадіоні", – сказав Черновецький. У відповідь Луценко запропонував меру не переривати свої тренування в забігах, бо така підготовка йому ще знадобиться.

2009, понеділок

– З майже 400 літаків, які є у Збройних силах України, літає лише 72. Про це розповів директор Департаменту фінансів Міноборони Іван Марко. За його словами, бойова підготовка військових в Україні фінансується на рівні 8%.

– Внаслідок епідемії грипу в Україні померло вже 70 осіб. Проте лише у трьох померлих виявлено саме вірус A/H1N1, який ще називають "свинячим грипом".

Зі Швейцарії в Україну привезли противірусний препарат "Таміфлю". Прем’єр Юлія Тимошенко навіть зробила комплімент міністру закордонних справ Петру Порошенку, завдяки зусиллям якого препарат було доставлено в Україну.

А УП пише про те, як на боротьбі з епідемією політики підвищують свої рейтинги.

2010, вівторок

– У кандидата в мери Харкова Арсена Авакова намагаються вкрасти перемогу і підробляють протоколи голосування, заявили в БЮТ. У виборчому штабі Авакова проводили паралельний підрахунок голосів і впевнені в перемозі свого кандидата.

У Партії регіонів теж є впевненість – у лідерстві Геннадія Кернеса. Міськвиборчком припинив оголошення проміжних даних, проте губернатор Харківщини Михайло Добкін вже оголосив про перемогу свого соратника.

Тим часом місцеві ЗМІ розповіли про те, що у міській виборчій комісії нібито згорів комп'ютер з результатами голосування.

– У Хоружівці, рідному селі третього президента Віктора Ющенка, перемогу в боротьбі за крісло голови сільради здобула не його троюрідна сестра, а кандидат від Партії регіонів.

– З ефіру ICTV з російського комедійного шоу "Велика різниця" вирізали епізод, у якому пародіювали президента Віктора Януковича.

2011, середа

– Бізнесмени в Україні витрачають на підкуп чиновників 10% свого доходу, йдеться в дослідженні міжнародної фінансової корпорації IFC. Майже половина підприємців використовують неофіційні способи вирішення питань у держорганах.

2012, п’ятниця

– У Первомайську Миколаївської області триває боротьба за результати голосування у Верховну Раду. Двоє головних противників на 132 окрузі – регіонал Віталій Травянко та опозиціонер Аркадій Корнацький.

Вночі "Беркут" спробував забрати з окружкому протоколи голосування, мотивуючи це відповідним рішенням суду. Проте опозиційні активісти, які зібралися біля приміщення міськвиконкому, оточили автобус з "Беркутом" та не дали йому виїхати. Але з другої спроби бійцям силою вдалося вивезти з оточеної будівлі протоколи і голову ОВК.

Раніше ЦВК звітувала про перемогу Корнацького, але потім на серверній ОВК змінили дані, і переможцем став Травянко.

2014, неділя

– Троє українських військових загинули та семеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

На одному з блокпостів поблизу Маріуполя стався терористичний акт. Чоловік нібито збирався передати гуманітарний вантаж для бійців полку "Азов". Коли автомобіль зупинили для огляду, стався потужний вибух, внаслідок якого двоє військових загинули.

– На окупованих територіях Донбасу бойовики проводять те, що вони називають "виборами голів та депутатів Народної ради".

"Фарс під дулами танків та автоматів, який 2 листопада влаштували дві терористичні організації на частині Донбасу – це жахлива подія, яка не має нічого спільного з реальним волевиявленням", – прокоментував цю подію президент Петро Порошенко. ООН, ЄС і США заявили, що не визнають результатів цього "волевиявлення", а от Росія їх навпаки визнала.

2015, понеділок

– Керівництво України хоче встановити через генпрокурора Віктора Шокіна особистий контроль над ключовими антикорупційними органами, заявляє Transparency International Україна.

Так організація відреагувала на спроби влади максимально узалежнити новостворену Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Шокіна.

– Сукупний державний борг України у вересні збільшився на $109 мільйонів та становить $70,671 мільярда, йдеться в даних Міністерства фінансів.

30 жовтня 2017 року Мінфін звітував про сукупний борг у $77,03 мільярди.

2016, середа

– Двоє українських військових загинули та п’ятеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– "Практично всі прес-служби наших політичних призначенців: і депутатів, і міністрів, і служба президента, і АП – вони всі намагалися дзвонити і тиснути, просити висвітлити ту чи іншу подію. Але тільки в одному з 10 випадків це був інформаційний привід. Усе інше – піар".

Зураб Аласанія, що подав у відставку з посади голови Національної телекомпанії України, розповідає про особливості своєї роботи в НТКУ.

– Цікавий інцидент стався у Верховній Раді. Журналісти помітили, як нардеп Дмитро Добкін під час засідання Верховної Ради нібито замовив відпочинок за 135 тисяч євро. Після цього він сховався за колону, запив щось водою і повернувся на місце з дивним виразом обличчя.

"Щоб у Верховній Раді перебувати у піднесеному настрої, не обов’язково вживати алкоголь чи інші стимулятори. Там така енергетика і така обстановка, і можна зустріти такі обличчя, що від самого цього виду і повітря можна сп’яніти", – спробував пояснити поведінку брата нардеп Михайло Добкін.

Рустем Халілов, для УП