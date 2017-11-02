ОБСЕ: на Донбассе в три раза уменьшилось количество взрывов

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Четверг, 2 ноября 2017, 00:13

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала уменьшение количества взрывов в зоне АТО за период с 19:30 30 октября по 19:30 31 октября.

Об этом сообщает СММ в своем отчете от 31 октября.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня  около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 250 взрывов)",  говорится в отчете.

"Вместе с тем количество зафиксированных взрывов в Луганской области было больше  около 10 против трех",  сообщила СММ.

Как известно, ранее пресс-служба ОБСЕ заявила, что на Донбасс доставили очередной российский "гумконвой".

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО
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