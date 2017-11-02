Взрыв на электростанции в Индии: 20 погибших, десятки пострадавших

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Четверг, 2 ноября 2017, 01:45
NDTV

В результате взрыва котла на электростанции в городе Рай-Барели (Индия) погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

По информации NDTV, труба котла взорвалась в новом энергоблоке мощностью 500 МВт. В результате взрыва возник пожар.

Электростанция приостановила работу. На месте происшествия работает группа Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Темы: Индия взрыв
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