Взрыв на электростанции в Индии: 20 погибших, десятки пострадавших

В результате взрыва котла на электростанции в городе Рай-Барели (Индия) погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

По информации NDTV, труба котла взорвалась в новом энергоблоке мощностью 500 МВт. В результате взрыва возник пожар.

Электростанция приостановила работу. На месте происшествия работает группа Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.