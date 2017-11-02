Теракт в Нью-Йорке: Суд выдвинул Саипову обвинения в терроризме

Федеральные прокуроры Нью-Йорка выдвинули Сайфулло Саипову обвинения в убийстве восьми человек на Манхэттене и предоставлении материальной поддержки террористической организации.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, Саипов отказался от права не свидетельствовать против самого себя. Он признал, что вдохновлялся пропагандой организации "Исламское государство".

"Саипов заявил нам, что доволен содеянным. Он выбрал Хэллоуин для нападения, потому что на улицах в этот день должно было быть больше людей", - сообщили следователи.

AP добавляет, что нападающий начал планировать теракт еще год назад.

Как известно, 31 октября в Нью-Йорке неизвестный преднамеренно наехал на арендованном грузовике на людей возле Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене. Затем вышел из машины, с травматическим оружием в руках. Подозреваемый был ранен полицией и взят под стражу.

Погибли 8 человек и серьезно ранены 11.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал случившееся терактом.