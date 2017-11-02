Теракт в Нью-Йорке: Суд выдвинул Саипову обвинения в терроризме

653 просмотра
Четверг, 2 ноября 2017, 05:10

Федеральные прокуроры Нью-Йорка выдвинули Сайфулло Саипову обвинения в убийстве восьми человек на Манхэттене и предоставлении материальной поддержки террористической организации.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, Саипов отказался от права не свидетельствовать против самого себя. Он признал, что вдохновлялся пропагандой организации "Исламское государство".

"Саипов заявил нам, что доволен содеянным. Он выбрал Хэллоуин для нападения, потому что на улицах в этот день должно было быть больше людей", - сообщили следователи.

AP добавляет, что нападающий начал планировать теракт еще год назад.

Как известно, 31 октября в Нью-Йорке неизвестный преднамеренно наехал на арендованном грузовике на людей возле Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене. Затем вышел из машины, с травматическим оружием в руках. Подозреваемый был ранен полицией и взят под стражу.

Погибли 8 человек и серьезно ранены 11.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал случившееся терактом.

Темы: теракт США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Теракт в Афганистане: 15 погибших 2 ноября 2017, 02:46
США расширили санкции против террористов 2 ноября 2017, 01:10
Матиос: Мы близки к раскрытию серии терактов, следы ведут на Донбасс 1 ноября 2017, 11:33
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Теракт в Нью-Йорке: Суд выдвинул Саипову обвинения в терроризме
Украина готова предоставить США информацию о Манафорте - Гройсман
В Одесском санатории вспыхнул масштабный пожар
Суд отпустил Литвина под личное обязательство
Все новости
made in Ukraine

Режиссер "Киборгов" представил официальный трейлер фильма

а вы знали?

"Вы все делали не так". Как правильно заряжать смартфон

faq

Как выбрать семейного врача: пошаговая инструкция от Минздрава