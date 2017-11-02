Маккейн: Путин использовал соцсети для своих неоимперских амбиций

Россия использовала социальные медиа для того, чтобы посеять хаос и разделить американцев в ходе выборов 2016 года, заявил сенатор Джон Маккейн.



"На этой неделе Facebook, Twitter and Google свидетельствуют перед комитетами Сената и Палаты представителей, что попытки России распространить дезинформацию и посеять хаос среди американского народа в ходе выборов 2016 года были большими, чем считалось", – говорится в заявлении сенатора.



Facebook показывает, что поддерживаемая Россией реклама достигла 126 миллионов пользователей, передает "Голос Америки".

Это в дополнение к порядка 288 миллионам просмотров поддерживаемых Россией твитов, созданных за последние три месяца кампании, как и более 1000 поддерживаемых Россией видео на YouTube, размещенных в ходе выборов, которые вместе составляют 43 часа контента.

"Совершенно очевидно, что Россия воспользовалась устаревшими американскими законами о финансировании политических кампаний для того, чтобы вмешаться в выборы 2016 года и усилить разделение внутри нашей страны. Всех нас должны глубоко беспокоить действия России", – заявил Маккейн.



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