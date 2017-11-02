Зайцеву свозили на место страшной аварии для эксперимента – СМИ

Водителя "Лексуса" Елену Зайцеву в Харькове привезли из СИЗО на место аварии, в которой погибли шесть человек, для следственного эксперимента.



20-летняя девушка была в наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили, говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.



Второй участник ДТП – водитель "Туарега" Геннадий Дронов – в следственном эксперименте не участвовал.



С помощью только Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения "Лексуса" – его водитель на месте в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.



На время выяснения обстоятельств движение в том месте перекрыли и возобновили только после возвращения Зайцевой в следственный изолятор.



Результаты экспериментов и экспертиз следователи пока не озвучивают, несмотря на то, что 10-дневный срок, в который обещали провести автотехническую экспертизу, уже прошел.



В больнице до сих пор остаются четверо пострадавших в результате аварии, в частности, в медикаментозном сне держат беременную женщину.