ФСБ возбудило в Крыму три дела о диверсиях

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Четверг, 2 ноября 2017, 10:13

Управление ФСБ России в аннексированном Крыму возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на двух газопроводах и линии электропередач на юге полуострова.

"Следственный отдел управления ФСБ возбудил три уголовных дела по части 1 статьи 281 УК России (диверсия)... Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет", – сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы УФСБ.

Оккупационные власти Крыма в среду сообщили о повреждении двух газопроводов на юге Крыма и опоры ЛЭП, не исключив диверсию. Без газа остались около 3 тысяч человек.

Газ обещают подать в дома крымчан в четверг.

Работы по восстановлению объектов электроснабжения могут занять трое суток.

Темы: Крым ФСБ
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