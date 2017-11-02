Пограничники задержали возможного "чиновника ДНР"

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Четверг, 2 ноября 2017, 10:32

В среду, 1 ноября, пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, который может быть членом незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что мужчина направлялся с неконтролируемой украинской властью территории через контрольный пост "Березовое-2" пешком. Во время проверки правоохранители заподозрили, что он может быть причастен к НВФ.

"Подтверждение нашлось при осмотре его телефона: на одном из фото мужчина изображен в рубашке с шевроном так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР", - отмечают пограничники.

По данным пресс-службы, 55-летнего мужчину, уроженца Енакиево, передали сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.

"В Волновахское отделение полиции в Донецкий области направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности"", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 31 октября, террористы ОРДЛО обстреляли опорный пункт ВСУ возле Опытного. В результате один военный погиб и один получил ранения.

Украинская правда

Темы: Донбасс Пограничная служба "ДНР"
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