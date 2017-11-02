В Херсонской области начали испытывать управляемые ракеты

В Херсонской области, 2 ноября начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

Об этом сообщает пресс-служба Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности начались на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области.

"Летные испытания проходят с целью набраться боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов", - говорится в сообщении.

"В рамках проведения испытаний боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям - беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", - рассказывают в командовании воздушных сил.

Отмечается, что к испытаниям привлечены экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотный авиация Воздушных Сил ВСУ..

Также в пресс-службе добавляют, что воздушные стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с строгим соблюдением всех норм международного права.

Как известно, в ноябре 2016 года Украина проводила летные учения Воздушных сил ВВС на юге страны. По результатам первого дня было осуществлено 16 пусков ракет с целью поражения условных целей, все успешно.

Россия в ноте к военному атташе в составе посольства Украины в РФ пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива, а там Украина стрелять не намерена.