Грузия начинает экстрадицию задержанного Кардавы

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Четверг, 2 ноября 2017, 11:56

Прокуратура Грузии заявляет о начале процедуры экстрадиции в отношении задержанного 1 ноября в Украине экс-начальника военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардавы.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу грузинской прокуратуры.

Отмечается, что Кардава, который покинул Грузию в 2012 году после смены власти, был объявлен в международный розыск по обвинению в совершении ряда преступлений, в частности предусмотренных статьями "соучастие в пытках", "пытки".

Кардаве заочно предъявили обвинение в присвоении и растрате государственных средств.

Накануне "Интерфакс-Украина" со ссылкой на грузинские СМИ сообщил, что бывшего руководителя военной полиции министерства обороны Грузии Мегиса Кардаву задержали при въезде в Украину с поддельным паспортом и планируют экстрадировать.

Кардаву СМИ также называли близким к лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу  Саакашвили.

Однако Саакашвили заявил, что даже не виделся с Кардавой.

Темы: Грузия
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