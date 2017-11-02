РФ сообщает о суде над жителем Дагестана, воевавшем на Донбассе

1451 просмотр
Четверг, 2 ноября 2017, 12:37

Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела об участии местного жителя Фируза Мирзоева в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает в четверг российское издание "Интерфакс-Юг", ссылаясь на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Расула Темирбекова.

"Следствием установлено, что летом 2014 года житель Дагестана Ф.Мирзоев через Турцию прибыл на Украину для участия в боевых действиях против отрядов "Д/ЛНР" в составе Вооруженных сил Украины, – заявил собеседник агентства.

Российская сторона утверждает, что "за 20 дней Мирзоев получил $1 тысячу, а обмундирование, оружие, боеприпасы и временное жилье ему предоставили в военном лагере в Краматорске (Донецкая обл.), и воевал он за этот город".

"Мирзоева задержали правоохранительные органы в Таджикистане, и в мае текущего года передали российским властям", – сообщил Темирбеков.

Дело в отношении Мирзоева суд рассмотрит по ч.3 ст.359 (участие наемника в вооруженном конфликте) УК РФ.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Херсонской области начали испытывать управляемые ракеты
Суд разрешил не рассекречивать решение о спецконфискации
НБУ утверждает, что банковская система вышла в прибыль
Хроника 2 ноября. Аваков теряет Харьков, а Добкин "пьянеет от энергетики в Раде"
Все новости
выход есть

История бывшего наркомана

Хэллоуин

Шутить иль не шутить, вот в чем вопрос

Хэллоуин в космосе

Страшные звуки с Сатурна и Юпитера от NASA