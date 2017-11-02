Мобилизацию под Раду на следующую неделю не объявляем - Соболев

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Четверг, 2 ноября 2017, 13:05
Украинская правда

Обстановка в палаточном городке возле Верховной Рады спокойная, протестующих на месте мало, порядок обеспечивают около десяти правоохранителей.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", по состоянию на полдень четверга на улице Грушевского установлены 20 палаток, которые сами участники акции называют "военный лагерь", в Мариинском парке – около 40, которые объединены в "политический лагерь".

За сценой, установленной на площади Конституции, размещен лекторий - большая целлофановая палатка.

В комментарии агентству народный депутат Егор Соболев (фракция "Самопомич") рассказал, что киевляне поддерживают протестующих – приносят деньги и продукты питания.

"Мы не расходимся, но и мобилизацию на следующую неделю, которая будет пленарной, мы не объявляем, так как никаких резонансных законопроектов там не будет. Полиции под Радой тоже нет, мы уже подумываем самим взять здание под охрану", – заявил он.

Егор Соболев заверил, что палаточные городки не свернут до выполнения всех требований протестующих, а именно – изменения избирательного законодательства, отмены депутатской неприкосновенности и создания Антикоррупционного суда.

Как известно, ранее лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили заявил, что дает властям время до 7 ноября, чтобы отреагировать на требования митингующих.

7 ноября Верховная Рада возобновит работу в сессионном режиме после двух недель перерыва.

Темы: акции Соболев Верховная Рада
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