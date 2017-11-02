Прокуратура проводит обыски в Госавиаслужбе

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Четверг, 2 ноября 2017, 13:19

В Киеве во взяточничестве разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города Киева.

В настоящее время проводятся обыски в помещении Госавиаслужбы, а также по месту жительства фигуранта.

По данным ГПУ, чиновник требовал 7 тысяч долларов США за обещание представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.
 
Правоохранители говорят, что задержали руководителя "на горячем" сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тысяч долларов США.

 

Предварительно следователи задокументировали еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов США взятки.

Темы: взятка прокуратура авиа
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