Выборы председателя Конституционного суда снова провалились

Выборы председателя Конституционного суда Украины 2 ноября не состоялись.

Об этом говорится в сообщении КС на официальном сайте.

В свою очередь, "Українські новини" сообщают, ссылаясь на информированный источник в суде, что вопрос не смогли включить в повестку дня из-за недостатка голосов судей.

При этом в расписание заседаний на неделю он был включен.

Кроме того, 1 ноября Конституционный суд на специальном пленарном заседании не смог утвердить новый регламент КС.

Из-за этого суд не может приступить к рассмотрению конституционных жалоб.

Как известно, с 3 июня 2017 года обязанности председателя Конституционного суда исполняет судья Виктор Кривенко как старший по возрасту.

Во время специального пленарного заседания 18 мая судья Конституционного суда не смогли выбрать себе главу.

В октябре стало известно, что судей КС времен Януковича наградили за "укрепление правосудия".