Сотрудника Укрбюро Интерпола задержали за похищение человека

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Четверг, 2 ноября 2017, 13:53

Сотруднику Укрбюро Интерпола и Европола Главного управления полиции Киева и его сообщнику сообщили о подозрении в похищении человека и грабеже.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"1 ноября злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2017 года злоумышленники, сговорившись, похитили местного жителя.

На мужчину надели наручники, избили, после чего вывезли в лес, где с применением психологического и физического насилия заставили отдать им деньги.

"Не выдержав давления, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тысяч гривен. Еще 24 тысячи гривен преступники сняли с банковских карточек потерпевшего. После чего скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в Киеве и его 28-летний сообщник.

"В результате следственных действий ... получено достаточно данных о причастности указанных лиц к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемые признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях в полном объеме.

Одному из подозреваемых Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении второго соучастника продолжается.

Досудебное следствие продолжается, правоохранители устанавливают других соучастников и возможных пострадавших.

Темы: Киев криминал полиция
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